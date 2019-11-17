البطاط: عودة الاجازات الى نظام البديل لجميع ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية في بغداد

2019/11/17 | 23:39

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بغداد اليوم - بغداد

وجه قائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط، الاحد، بعودة الاجازات الى نظام البديل في بغداد.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، إن "قائد الشرطة وجه بعودة الاجازات الى نظام البديل لجميع ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية في بغداد".

بغداد اليوم ـ بغداد

وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، الاحد، بفتح تحقيقا فوري بشأن اعتداء ضابط على احدى الطالبات في منطقة زيونة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الرك

بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) بفتح القوات الأمنية للطريق المؤدية من بغداد إلى الناصرية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية توغلت في المدخل الرئيس لمدينة الناصرية في ذ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل العاصمة بغداد، الاحد 17 تشرين الثاني 2019، بسقوط صاروخ، بحي الكرادة، المجاورة المنطقة الخضراء (شديدة التحصين).

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "صاروخا سقط مساء اليوم، في حي الكرادة

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