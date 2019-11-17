بالصور.. الجالية العراقية تتظاهر في نيويورك دعماً للمتظاهرين

2019/11/17 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} خرج الجالية العراقية في نيويورك، اليوم الاحد، بتظاهرات مؤيدة للمتظاهرين في ساحات الاعتصام.

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