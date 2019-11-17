الحشد يعلن تامين طريق عكاشات – القائم بالكامل

2019/11/17 | 23:46

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أكد مسؤول قاطع اللواء 39 في الحشد الشعبي، عباس ناظم، اليوم الأحد، افشال محاولات لداعش الإرهابي بفتح ثغرات في طريق عكاشات –

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