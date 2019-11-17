2019/11/17 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - الانبار
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أكد مسؤول قاطع اللواء 39 في الحشد الشعبي، عباس ناظم، اليوم الأحد، افشال محاولات لداعش الإرهابي بفتح ثغرات في طريق عكاشات –
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن تامين طريق عكاشات – القائم بالكامل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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