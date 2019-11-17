ادلة دامغة على ارتكاب الجيش البريطاني جرائم ابادة في العراق وافغانستان

2019/11/17 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تم توجيه عدة اتهامات للحكومة البريطانية والجيش البريطاني بالتستر على عمليات قتل المدنيين على أيدي القوات البريطانية في أفغانستان والعراق.

ووجد محققون بريطانيون

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