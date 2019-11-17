طلبوا بعض البطانيات فكانت المفاجأة.. شاهد بماذا تبرع محامٍ لمعتصمي “جبل شهداء التحرير”-بالصور

2019/11/17 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بمجرد أن طلب بعض المعتصمين في بناية “جبل شهداء التحرير” قرب جسر السنك بعض البطانيات كي تقيهم ليل الشتاء البارد؛ حتى انهالت عليهم التبرعات بالأغطية والفرش والوسائد، من قبل المحامي طارق المعموري.وتبرع المعموري للشباب المعتصمين هناك بـ500 فراش، و 500 بطانية، و 500 وسادة، كي يستطيعوا التأقلم مع البرد القارس […]

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