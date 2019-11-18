2019/11/18 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فتحت قيادة الشرطة الاتحادية، تحقيقاً مع ضابط اعتدى على طالبة شرقي العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح تحقيق مع ضابط اعتدى على طالبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح تحقيق مع ضابط اعتدى على طالبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).