رونالدو: ساري كان محقاً في إستبدالي

2019/11/18 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إن مديره الفني في يوفنتوس، ماوريسيو ساري، كان محقًا في تبديله، في مباراتين متتاليتين أمام لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال، وضد ميلان بالدوري الإيطالي، ليتراجع فيما يبدو عن تصريحات سابقة.

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