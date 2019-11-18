السفن الاوكرانية المحتجزة لدى روسيا تغادر مضيق كيرتش

2019/11/18 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مغادرة السفن الأوكرانية التي احتجزتها أواخر عام 2018، مضيق كيرتش، في إطار عملية تسليمها.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي

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