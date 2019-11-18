2019/11/18 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

افتتحت القوات الامنية، اليوم الاحد، بفتح طريق حقل مجنون النفطي بعد انسحاب المحتجين.

وقال مصدر لـ"العهد نيوز"، انه "تم نجاح المفاوضات مع المحتجين،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تعيد فتح طريق حقل مجنون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تعيد فتح طريق حقل مجنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).