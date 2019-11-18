2019/11/18 | 00:25

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البيت الأبيض يندد باستخدام القوة المميتة وفرض قيود صارمة على الات

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البيت الأبيض يندد باستخدام القوة المميتة وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران

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