وبحسب مصادر امنية لـ”العربي الجديد”، فان صاروخين انطلقا من شرق القناة، سقط أحدهما في نهر دجلة، في شارع أبو نؤاس وسط بغداد، بينما سقط الثاني في منطقة الكرادة، قرب المرقد الديني سيد إدريس.
وأصاب الصاروخ الثاني شركة الخدمات الإعلامية “عراق الفن”، وهو المركز الذي يبث منه “التلفزيون العربي” وفضائيات أخرى، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشركة.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الصاروخين، كانا يستهدفان “المنطقة الخضراء”، لكنهما لم يصلا إلى الهدف.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه حصيلة القذائف الصاروخية على المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه حصيلة القذائف الصاروخية على المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).