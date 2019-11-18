هذه حصيلة القذائف الصاروخية على المنطقة الخضراء ببغداد

2019/11/18 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقالت صحيفة خليجية ان مكتب التلفزيون “العربي” في بغداد، تعرض مساء اليوم الأحد، لقذيفة صاروخية، أسفرت عن إصابة مهندس بث في المكتب ،جراء استهداف طال المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة .

وبحسب مصادر امنية لـ”العربي الجديد”، فان صاروخين انطلقا من شرق القناة، سقط أحدهما في نهر دجلة، في شارع أبو نؤاس وسط بغداد، بينما سقط الثاني في منطقة الكرادة، قرب المرقد الديني سيد إدريس.

وأصاب الصاروخ الثاني شركة الخدمات الإعلامية “عراق الفن”، وهو المركز الذي يبث منه “التلفزيون العربي” وفضائيات أخرى، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشركة.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الصاروخين، كانا يستهدفان “المنطقة الخضراء”، لكنهما لم يصلا إلى الهدف.

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