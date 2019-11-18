الحكومة السودانية تعتزم رفع الدعم عن السلع

2019/11/18 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الأحد، عن ترتيبات لرفع الدعم عن السلع وإعادة هيكلة الدعم.

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