اردوغان على لائحة الترقب والوصول في مصر

2019/11/18 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تلقى النائب العام المصري، حمادة الصاوي، امس الاحد، بلاغا يطالب بإدراج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قوائم الترقب والوصول في مصر

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