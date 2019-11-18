الصفدي يرد على الحريري: اردت ان يكون انسحابي يجمع ولا يفرق

2019/11/18 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قال الوزير السابق محمد الصفدي، اليوم الاثنين، أردت أن "يكون بيان انسحابي أمس بيانا يجمع ولا يفرق، شكرت فيه الرئيس الحريري على

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