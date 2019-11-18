غزل إسرائيلي

2019/11/18 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب: كلام صريح لستُ‭ ‬متأكِّداً‭ ‬من‭ ‬صحَّة‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬ضابط‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لكنَّ‭ ‬سطورها‭ ‬تكشفُ‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬الطرف‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬مُبهماً‭ ‬لدى‭ ‬الكثير؛‭ ‬أضع‭ ‬أمامكم‭ ‬الرسالة‭ ‬المثيرة‭ ‬ولكم‭ ‬الحُكم‭ ‬أوَّلاً‭ ‬وأخيرا‭… ‬المتحدث‭ ‬بلسان‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬افيخاي‭ ‬ادرعي‭) ‬يوجه‭ ‬رساله‭ ‬لسائق‭ ‬التك‭ ‬تك‭ ‬في‭ ‬بغداد‭: ‬مرحباً‭ ‬سائق‭ ‬التٌكتٌك‭ […]

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