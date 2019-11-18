هل تطرح شبكة اتصالات الجيل الخامس مخاطر صحية؟

2019/11/18 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬باشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬اتّصالات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ‮»‬5‭ ‬جي‮»‬‭ ‬‭(‬5G‭)‬‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬نشرها‭.‬ويترافق‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬مع‭ ‬تحذيرات‭ ‬صحيّة‭ ‬كثيرة‭ ‬ومخاوف،‭ ‬نتناولها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬سعيا‭ ‬لكشف‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬الوهم‭.‬شبكة‭ ‬5‭ ‬جي‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬تشكل‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬ثورة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ […]

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