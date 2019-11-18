فراري عائدة باسم روما

2019/11/18 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭ -‬الزمان‭ ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬فيراري‭ ‬الإيطالية‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طراز‭ ‬من‭ ‬سياراتها‭ ‬والتي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬روما‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭.‬الطراز‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬الشركة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬أميط‭ ‬اللثام‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فورو‭ ‬إيطاليكو‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوليمبية‭ ‬في‭ ‬1960‭.‬والسيارة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬لفئة‭ ‬غراند‭ […]

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