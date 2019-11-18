الدفاع المدني تعلن اخماد جميع حرائق الاطارات في شوارع المحافظة

2019/11/18 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الاثنين، إخماد "جميع" حرائق الإطارات في تقاطعات الشوارع ومركز المحافظة، التي أضرمت كدلالة على الإضراب العام.

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