الدولار ينخفض من جديد في بورصة المحلية

2019/11/18 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

انخفضت أسعار صرف الدولار، صباح اليوم الاثنين، بشكل طفيف في البورصة المحلية، فيما استقرت بالأسواق المحلية.

وكانت أسعار البورصة المحلية مقاربة للامس الاحد

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