إضراب عام في العراق وقائد بعثة الأطلسي يصف العنف ضد الاحتجاجات بالمأساة المطلقة

2019/11/18 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬الناصرية‭ -‬الديوانية‭ – ‬كربلاء‭ – ‬الحلة‭ – ‬الزمان تدفق‭ ‬العراقيون‭ ‬مجدداً‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوبية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬عام‭ ‬أعاد‭ ‬الزخم‭ ‬إلى‭ ‬الحراك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬للمطالبة‭ ‬بـ‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭.‬ وأصبحت‭ ‬الاعتصامات‭ ‬تكتيكاً‭ ‬أسبوعياً‭ ‬متبعاً‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتأمين‭ […]

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