جواب عراقي على رسالة قديمة

2019/11/18 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المنتفضين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬قوت‭ ‬يومهم‭ ‬أحياناً‭ ‬،‭ ‬ومسّهم‭ ‬الجوع‭ ‬والرصاص‭ ‬والفقر‭ ‬والمرض‭ ‬والبطالة‭ ‬،‭ ‬ويقدمون‭ ‬الشهيد‭ ‬تلو‭ ‬الشهيد‭ ‬تحت‭ ‬نيران‭ ‬الطغاة‭ ‬،الاّ‭ ‬انّهم‭ ‬مشرقون‭ ‬بالأمل‭ ‬متفائلون‭ ‬،‭ ‬تغار‭ ‬الشمس‭ ‬من‭ ‬وجوههم‭ ‬البهية‭ .‬ ‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬حب‭ ‬يملأ‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية‭ ‬فكيف‭ ‬لو‭ ‬وزعوه‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ .‬ باتوا‭ ‬مثل‭ […]

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