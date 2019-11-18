رحيل السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي

2019/11/18 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‭ ‬امس‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬المخضرم‭ ‬والشخصية‭ ‬الوطنية‭ ‬البارزة‭ ‬عدنان‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬السادسة‭ ‬والتسعين‭ . ‬ولد‭ ‬الباجة‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬العام‭ ‬‮١٩٢٣‬‭ ‬ويرجع‭ ‬أصل‭ ‬أسرته‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬السياسي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الملكي‭ ‬مزاحم‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬لوزراء‭ ‬العراق‭ ‬1947‭.‬وعين‭ ‬الفقيد‭ ‬سفيرا‭ ‬للعراق‭ […]

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