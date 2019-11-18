اليوم.. طرح تذاكر مباراة البحرين

2019/11/18 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

يعيش وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم المشارك في تصفيات المجموعة الاسيوية الثالثة المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم وامم اسيا، اجواء مثالية تسودها الثقة بالنفس والشعور بالارتياح للدعم اللامحدود من الجماهير والاعلام والجهد الحكومي ممثلا بوزارة الشباب والرياضة التي اعطت انطباعا رائعا كان محط اعجاب وثناء الجميع بما فيهم الاعلام الاردني الذي كثف من تغطياته، بينما تترقب الجالية العراقية في الاردن بشغف موعد مباراة منتخبنا مع البحرين الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بغداد غدا الثلاثاء على ملعب عمان الدولي، وتستعد لتقديم دعمها وتواجدها المبكر بما يوازي المباراة السابقة او التفوق عليها نظرا لما تركه الجمهور العراقي من انطباع لدى الجماهير الاردنية التي ستكون حاضرة هي الاخرى في الملعب.

واكد رئيس وفد منتخبنا الوطني لمباراة البحرين نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار ان مبادرة وزارة الشباب المهمة التي اتت في موعد مثالي، شكلت محطة مهمة لدعم اسود الرافدين وزادت من ثقتهم بالنفس، مشيرا الى ان اتحاد الكرة برمته يقف مع اي جهد حكومي اصيل وايجابي يصب في خدمة الرياضة العراقية ويعزز نتائجها الجيدة في المحافل الدولية.

واضاف جبار ان مباراة البحرين المقبلة لاتقل شأنا عن المباراة السابقة مع ايران إن لم تكن اهم منها لانها ستضمن لمنتخبنا تخطي تصفيات المرحلة باريحية ، مشيرا الى ان المنتخب الضيف كان قد وصل قبل يومين الى عمان وانتظم في التدريبات على ملعب السلط وتمت تهيئة جميع السبل اللازمة لتكون المباراة على اكمل وجه.

واختار مدرب البحرين سوزا البرتغالي الجنسية، 23 لاعبا لمباراة العراق مكونة من سيد محمد جعفر وسيد شبر العلوي وحمد الدوسري وجاسم الشيخ ومهدي حميدان واحمد بوغمار وراشد الحوطي ومحمد عبد الوهاب وعبد الوهاب المالود ووليد الحيام ومحمد الحردان واسماعيل عبد اللطيف وعلي مدن وعبد الله الهزاع ومحمد الرميحي وسيد رضا عيسى وسيد مهدي باقر وعلي حرم وكميل الاسود واحمد نبيل ومحمد عادل وسيد ضياء سعيد وعبد الله يوسف.

تذاكر الدخول

سيتم طرح تذاكر مباراة العراق والبحرين المجانية في ملعب عمان الدولي وسيكون بامكان الجماهير الحصول عليها من الاكشاك الموزعة في الملعب قبل الدخول عبر البوابات الالكترونية، وسيقود اللقاء طاقم تحكيم سنغافوري بقيادة الحكم محمد تقي بينما سيكون الحكم الرابع من الاردن ومقيم الحكام من الامارات والمشرف من لبنان.

وثمن الحارس الدولي السابق هاشم خميس الاجواء الايجابية التي وفرتها وزارة الشباب والرياضة لنا لاجل دعم لاعبي منتخبنا الوطني نحو صدارة المجموعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. طرح تذاكر مباراة البحرين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. طرح تذاكر مباراة البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).