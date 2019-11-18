بالفيديو.. اعتداء ضابط على طالبة في بغداد والاتحادية تفتح تحقيقًا

2019/11/18 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن، جعفر البطاط، الاحد، بفتح تحقيق فوري بشأن اعتداء ضابط على احدى الطالبات في منطقة زيونة.وقالت القيادة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، أمر بفتح مجلس تحقيقي فوري حول القضية التي اثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاعتداء من قبل […]

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