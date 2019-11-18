2019/11/18 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

يحمل تدخين "الاركيلة" الكثير من المخاطر الى انها تصبح أكثر تأثيرا في الفترة الزمنية التي يتم تدخينها والمدة التي يستغرقها المدخن.

تحدث رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يكون تأثير الاركيلة خلال 45 دقيقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يكون تأثير الاركيلة خلال 45 دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).