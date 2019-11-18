كارثة بيئية تهدد الارض والسبب

2019/11/18 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بيئة

تسبب ارتفاع درجات الحرارة في مقتل 11 ألف خفاش، بعد فشلها في التكيف على درجات الحرارة التي بلغت 42 درجة.

ونُشرت صور تظهر

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