عبد المجيد السخيري - بوب مارلي، -النبي- المتمرد وإيقونة الريغي (1)

2019/11/18 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_السخيري أعادت اعترافات عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، نشرتها المجلة البريطانية "دايلي ستار"Daily Star ، المغني الجمايكي الشهير بوب مارلي 1، ذي الأصول الأفروكاريبية، إلى دائرة الضوء بعد رحيله منذ أزيد من سبع وثلاثين سنة، رغم أنه ظل واحدا من أهم الفنانين إثارة للاعجاب لدى الشباب في العالم، حاضرا بصوره على الأقمصة والملصقات والجدرايات، ووصفت المجلة ما باح به العميل، الذي ادعى أنه قام بنفسه بقتل......

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