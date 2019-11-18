كفاح حسن - أفكار بصوت عال..

2019/11/18 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كفاح_حسن لقد تنقلت بين صفوف المنتفضين في ساحة التحرير و حديقة الأمة و ساحة الطيران و ساحة الخلاني و ساحة النصر و كذلك مابين ساحة التربية و ساحة حي البلدية في كربلاء..و من خلال الاحتكاك المباشر بالأشخاص و الأحداث..تولدت لدي انطباعات و ردود فعل ..ان هذه الانتفاضة الجماهيرية المتزايدة تكاد ان تكون فريدة في تأريخ بلدنا الحديث و القديم..حيث أن وقودها من الشبيبة المتذمرة..و هي مفتوحة للجميع ..لهذا ت......

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