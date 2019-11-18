سمير حنا خمورو - نيوزيلندا تزيل اسم إسرائيل من الخريطة وتستبدله بفلسطين

2019/11/18 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو وفقًا لـ فرانس أر تي RT France، استبدل موقع الهجرة النيوزيلندي اسرائيل بفلسطين، في خريطة تهدف إلى إثارة مسألة اللاجئين في الأراضي الفلسطينية.بعد موجة من الاحتجاجات، أزال الموقع الصفحة.ولكن تمكن مستخدمو الإنترنت من تحقيق هذا الاكتشاف من خلال الرجوع إلى مستند عبر الإنترنت صادر عن مكتب الهجرة في البلاد.بمناسبة نشر برنامج استضافة سنوي في نيوزيلندا يضم 1000 لاجئ من الأراضي الفلسطينية، بالتعا......

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