البرتغال تتأهل الى نهائيات كأس اوروبا لكرة القدم 2020

2019/11/18 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

تأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، عقب فوزه على منتخب لوكسمبورغ (2-0)، في المباراة التي جرت

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