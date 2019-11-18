2019/11/18 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الأحد، عن إرسال موازنة 2020 الى مجلس النواب خلال أسبوع، مبينا ان المناقشات لازالت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي: سيتم ارسال موازنة 2020 الى البرلمان خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي: سيتم ارسال موازنة 2020 الى البرلمان خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).