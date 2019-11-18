2019/11/18 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ اربيل التقى مسرور البارزاني رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان العراق يوم امس السبت 16.11.2019 في مقر الحكومة في العاصمة الكردية اربيل ممثلي الديانات المختلفة في الإقليم بمناسبة اليوم العالمي التسامح.وقال البارزاني عن اللقاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي التويتر إن “إقليم كوردستان يستمد قوته دائماً من تنوعه” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلي الديانات في ضيافة رئيس وزراء اقليم كوردستان العراق) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلي الديانات في ضيافة رئيس وزراء اقليم كوردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).