المندائيون.. من التعبد على ضفاف الأنهار إلى صنابير المياه

2019/11/18 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد تغيرت حياة الصابئة المندائيين الذين اضطروا لمغادرة العراق عقب الاجتياح الأمريكي في العام 2003 كثيرًا عن تلك التي ألِفوها على ضفاف دجلة والفرات لِمئاتٍ من الأعوام.وتناول تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية التغيرات التي أصابت حياة أتباع تلك الطائفة بعد مغادرتهم العراق إلى الأردن.ونقل التقرير عن ”عبد الحسن“، الصابئي، الذي اغرورقت عيناه …

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