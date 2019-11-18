سلام إبراهيم - أصدقائي التشكيليون وثورة تشرين العراقية الكبرى 2019

2019/11/18 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم كتبت لي "بنين" كعادتها رسالة قصيرة تقول:- توني رجعت من التظاهرات، أهلي ما يدرون!وأضافت "سماري" كتب قصيدة أهدها لنا أنا وأنت.وبنين من قرائي تتابعني منذ أكثر من ثلاث سنين، وتكتب لي انطباعاتها نشرت أحداها تحت عنوان -رسائل القراء-بنين رسّامة تدرس الرسم في كلية الفنون، وتطورت علاقتنا "هي أصغر من أصغر أبنائي" تبعث رسومها فأكتب ملاحظاتي، وتكتب أحاسيسها عن نصوصي وكيف تشعر.وأحسست أنها تفحص......

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