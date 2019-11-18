2019/11/18 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى مقال في تاريخ الاقتصاد القياسي---------------------------------في الصفحات الأولى من كتاب "عناصر الاقتصاد السياسي البحت" كتب ليون فالراس:"إذ كان علم الاقتصاد السياسي البحت أو نظرية قيمة التبادل، والتبادل ذاته، أي نظرية الثروة الاجتماعية، يعتبر في حد ذاته علماً طبيعياً ورياضياً، على غرار الميكانيكا والهيدروليكا فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها".والواقع أن محاولة استخدام الرياضيات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد عادل زكى - من علم الاقتصاد السياسي إلى فن التجريب الحدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد عادل زكى - من علم الاقتصاد السياسي إلى فن التجريب الحدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).