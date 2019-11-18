محمد أبو قمر - فن الشعر وحدودنا البحرية

2019/11/18 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر القصيدة الشعرية بالنسبة لي هي تلك التي ينتهي فيها الكلام بينما يستمر المعني ، إذ من أهم خصائص الشعر التركيز الشديد وكثافة المعني ، ويتطلب ذلك بالطبع امتلاك الشاعر لثقافة واسعة تمكنه من إلتقاط أفكار إنسانية شديدة التوهج توقظ مشاعر القاريء ، وتشعره بوجوده الإنساني العاطفي أو الاجتماعي أو السياسي ، وتدفعه إلي التفكير مليا في مختلف جوانب حياته ، يحدث ذلك في كلمات خاطفة مثل ومضة البرق .سلامة اللغة ......

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