تأجيل اجتماع آستانا حول سوريا إلى مطلع الشهر المقبل

2019/11/18 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، اليوم الاثنين، أن اجتماع أستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) في أوائل كانون الأول المقبل.

وقال تليوبردي إن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة - روسيا وتركيا وإيران، بحسب وكالة "سبوتنيك".

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لكن عل خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف تشرين الثاني الجاري.

وكانت آخر جولة من مفاوضات "أستانا"، قد جرت في بداية آب الماضي، وشاركت فيها وفود الدول الضامنة، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، كما شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

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