الخارجية العراقية تنعى الدبلوماسي عدنان الباجه جي

2019/11/18 | 07:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاحد، رحيل السياسيّ، والدبلوماسيّ عدنان الباجه جي....

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