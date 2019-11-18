الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لنحو 4 الاف موظف

2019/11/18 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار لنحو4 الاف موظف عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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