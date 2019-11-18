السلطات الإيرانية تؤكد عدم السماح بانفلات الأمن

2019/11/18 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، بأن السُلطات الإيرانيّة حذرت من أنّها لن تسمح بـ"انفلات الأمن"، بعد يومين من تظاهرات عنيفة رافضة لرفع أسعار الوقود أسفرت عن قتيلين على الأقلّ ودفعت طهران إلى قطع الإنترنت.

ومنذ بدء الاحتجاجات مساء الجمعة، اعتُقل عشرات الأشخاص، بحسب معلومات أوردتها الصحافة الإيرانيّة.

وتحدّثت وكالة "إسنا" الايرانية، عن عودة الحياة إلى طبيعتها في المدن التي شهدت تظاهرات، لكنّ تقييم الوضع مساء الأحد ظلّ بالغ الصعوبة.

وأعلن الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنّ الدولة "لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع"، وفق بيان رسمي نُشر مساء الأحد.

وبرّر روحاني مجدّدًا قرار رفع أسعار الوقود، موضحًا أمام الوزراء أنّه لم يكن لدى الدولة حلّ آخر لمساعدة "العائلات ذات الدخل المتوسّط والمحدود التي تُعاني جرّاء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات" الأميركيّة المفروضة على طهران.

من جهته، دان البيت الأبيض الأحد استخدام إيران "القوّة الفتّاكة" ضدّ المتظاهرين.

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض إنّ "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلميّة ضدّ النظام الذي من المفترض أن يقودهم.



كما ندين القوّة الفتّاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتّصالات".



وشجبت تجاوزات نظام "تخلّى عن شعبه".

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