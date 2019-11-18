مصدر يفصح عن ارتفاع حصيلة هجوم بصاروخ استهداف شركة للإنتاج ببغداد

2019/11/18 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان شخصا قتل واصيب اخر بجروح بالهجوم الصاروخي الذي استهدف شركة للإنتاج الفني والاعلامي في حي الكرادة في العاصمة بغداد

وقال المصدر ان صاروخا سقط مساء امس على شركة "دقة الرؤيا" لانتاج الفني والاعلامي والتي تبث لقنوات فضائية منها قناة BBC و NRTوالعربي وقنوات اخرى وموقع لتصوير والبث اللقاءات الفضائية في حي الكرادة ببغداد.

واضاف المصدر انه تم اطلاق الصاروخ من منطقة كمب سارة محلة 910 المحاذي لسريع محمد القاسم حيث تم العثور على منصة الاطلاق مع بطارية صغيرة الحجم وجهاز توقيت، مردفا بالقول انه وبعد المعاينة تبين انه صاروخ كاتيوشا ما ادى الحادث الى مقتل المدعو (م، ج، م) من مواليد 1997، واصابة المدعو (ح، س، ع) من مواليد عام 1981.

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