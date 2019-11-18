الناتو: الجيش العراقي يعاني ضموراً

2019/11/18 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعتبر قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الجنرال، داني فورتين، الأحد، في ختام مهمته التي استمرت عاما كاملا، أن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة "مأساة مطلقة".

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