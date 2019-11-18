2019/11/18 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_سيد_رصاص في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، اتخذ «مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا» قراراً بحمل السلاح ضد السلطة السورية.
كان هذا القرار حصيلة لفشل المساعي التركية مع دمشق، بين نيسان/ إبريل وآب/ أغسطس 2011، من أجل مصالحة بين السلطة السورية و«الإخوان المسلمون»، تلك المساعي التي أتت لاستغلال نشوب الأزمة السورية في درعا 18 آذار/ مارس 2011.
لهذا، عندما عاد إلى أنقرة من زيارته دمشق في 9 آب/ أغسطس، قال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد سيد رصاص - أردوغان والمُعارضة السورية المسلّحة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان هذا القرار حصيلة لفشل المساعي التركية مع دمشق، بين نيسان/ إبريل وآب/ أغسطس 2011، من أجل مصالحة بين السلطة السورية و«الإخوان المسلمون»، تلك المساعي التي أتت لاستغلال نشوب الأزمة السورية في درعا 18 آذار/ مارس 2011.
لهذا، عندما عاد إلى أنقرة من زيارته دمشق في 9 آب/ أغسطس، قال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد سيد رصاص - أردوغان والمُعارضة السورية المسلّحة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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