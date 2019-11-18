محمد سيد رصاص - أردوغان والمُعارضة السورية المسلّحة

2019/11/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، اتخذ «مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا» قراراً بحمل السلاح ضد السلطة السورية.كان هذا القرار حصيلة لفشل المساعي التركية مع دمشق، بين نيسان/ إبريل وآب/ أغسطس 2011، من أجل مصالحة بين السلطة السورية و«الإخوان المسلمون»، تلك المساعي التي أتت لاستغلال نشوب الأزمة السورية في درعا 18 آذار/ مارس 2011.لهذا، عندما عاد إلى أنقرة من زيارته دمشق في 9 آب/ أغسطس، قال......

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