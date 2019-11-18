شاهر أحمد نصر - الثقافة في مواجهة الموت

2019/11/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شاهر_أحمد_نصر (نص المحاضرة التي ألقيت في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب بتاريخ 17/11/2019)"الموت – مات الموت – وحشٌ كاسر الأنياب قاسيلهـــو بأفراح الحياة فتســـــتحيـــــل إلى مأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــي"يعلن الشاعر عبد المعين الملوحي في خضم حياته أنّه لا يخاف الموت، بل يستقبله بكل ترحاب، لما عرف أنّ الموت والحياة وجهان لعملة واحدة هي الوجود، فأحبّ أن يردد قول الشاعر الصعلوك:ول......

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