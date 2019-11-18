مقتل وإصابة 32 متظاهراً وثلاث قذائف هاون تستهدف المنطقة الخضراء

2019/11/18 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مصادر طبية وشهود عيان، اليوم الاثنين، باستشهاد متظاهر وإصابة 32 آخرين، فيما سقطت ثلاث قذائف هاون قرب المنطقة الخضراء، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وبحسب المصادر التي تابعتها "الغد برس"، فإن متظاهراً استشهد وأصيب 32 آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على جسر الأحرار وسط بغداد، في محاولة لمنع المتظاهرين من عبور الجسر والوصول إلى المنطقة الخضراء.

وأشارت إلى سقوط ثلاث قذائف هاون استهدفت المنطقة الخضراء، وشركة إعلامية في منطقة الكرادة.

وأسفرت تظاهرات أمس الأحد في بغداد عن سيطرة المحتجين على ساحة الخلاني ومداخل جسرين، هما السنك والأحرار، بالإضافة إلى مداخل جسر الجمهورية وساحة التحرير، بينما تتحصن القوات الأمنية في النصف الآخر من تلك الجسور.

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