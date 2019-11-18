تأجيل اجتماع آستانا حول سوريا إلى بداية كانون الاول

2019/11/18 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، الاثنين، أن "اجتماع أستانا" المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان {أستانا سابقا} في أوائل كانون الاول.

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