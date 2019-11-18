2019/11/18 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتفضت البرازيل للمرة الثانية خلال أسبوع واحد لتهزم المكسيك 2-1 أمام جماهيرها، وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم تحت 17عاما للمرة الرابعة، الأحد.

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