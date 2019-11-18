2019/11/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت تركيا شوطا مهما في مساعيها لإصدار "عملة رقمية وطنية"، تهدف من خلالها إلى تنشيط اقتصاد البلاد، ومواجهة التعقيدات الكبرى التي واجهتها مؤخرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ترك كوين".. لماذا تسعى تركيا لإطلاق عملة رقمية رسمية؟ ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ترك كوين".. لماذا تسعى تركيا لإطلاق عملة رقمية رسمية؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).