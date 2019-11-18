نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

2019/11/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

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