مصرف الرافدين العراقي يطلق وجبة جديدة من سلفة الموظفين

2019/11/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين العراقي وجبة جديدة من سلفة الموظفين لنحو 4 الاف موظف عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية....

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